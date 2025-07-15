TÜBİTAK Fen Lisesi başvurularında son gün 16 Temmuz

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi içinde, deniz kenarında doğayla iç içe konumlanmış modern ve güvenli kampüsüyle TÜBİTAK Fen Lisesi; öğrencilere yüksek nitelikli, uygulamalı ve araştırma odaklı bir eğitim ortamı sunuyor.

Öğrenciler, bilimsel meraklarını keşfederek akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çok sayıda ayrıcalıklı imkâna erişebiliyor.

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TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi içinde, deniz kenarında doğa ile iç içe konumlanmış modern ve güvenli kampüsüyle TÜBİTAK Fen Lisesi; öğrencilere yüksek nitelikli, uygulamalı ve araştırma odaklı bir eğitim ortamı sunuyor. Öğrenciler, bilimsel meraklarını keşfederek akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çok sayıda ayrıcalıklı imkâna erişebiliyor.

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TÜBİTAK Fen Lisesi’nde öğrenciler;

● Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini tüm sınıf seviyelerinde haftada 4’er saat laboratuvar ortamında uygulamalı olarak işliyor,

● Yaptıkları deneyleri bilimsel raporlarla değerlendirerek öğrenme süreçlerini derinleştiriyor,

● Yurt içi ve yurt dışı yaz/kış okulları ile bilimsel etkinliklere katılma imkânı elde ediyor,

● Eğitim materyali (dizüstü bilgisayar, yardımcı kitap, okul kıyafeti vb.) desteğinden yararlanıyor, ● TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri bünyesindeki laboratuvarlarda araştırma ve gözlem yapma şansı buluyor, ● Hazırlık sınıfından itibaren aylık burs ve kariyerlerine yön verecek mentorluk desteği alıyor. Alanında uzman öğretmenler ve akademik danışmanlık desteği ile yürütülen eğitim programı, öğrencilerin üniversite öncesi bilimsel altyapılarını güçlendirmenin yanı sıra, onları ulusal ve uluslararası ölçekte geleceğin araştırmacıları ve teknoloji liderleri olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle, Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesi; bilim temelli bir gelecek hedefleyen öğrencileri, Merkezi Yetenek Sınavı aracılığıyla bu ayrıcalıklı eğitim ortamına davet ediyor. Son başvuru tarihi: 16 Temmuz 2025Sınav tarihi: 19 Temmuz 2025, saat 10.00