Tuba Büyüküstün ile Fırat Çelik, Paris'te bir araya geldi
Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, Paris'te bir araya geldi. Ünlü ikili, bu anı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı
Giriş: 29.01.2025 - 21:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 21:00
Bir süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile Paris'te yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, meslektaşı Fırat Çelik ile bir araya geldi. Bir kafede buluşan ikili, keyifli anlarını ölümsüzleştirerek bu kareyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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