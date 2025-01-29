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        Haberler Magazin Tuba Büyüküstün ile Fırat Çelik, Paris'te bir araya geldi - Magazin haberleri

        Tuba Büyüküstün ile Fırat Çelik, Paris'te bir araya geldi

        Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, Paris'te bir araya geldi. Ünlü ikili, bu anı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 21:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 21:00
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        Paris'te bir araya geldiler
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        Bir süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile Paris'te yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, meslektaşı Fırat Çelik ile bir araya geldi. Bir kafede buluşan ikili, keyifli anlarını ölümsüzleştirerek bu kareyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Tuba Büyüküstün
        #Fırat Çelik

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