Tuba Büyüküstün ile Fırat Çelik, Paris'te bir araya geldi

Bir süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile Paris'te yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, meslektaşı Fırat Çelik ile bir araya geldi. Bir kafede buluşan ikili, keyifli anlarını ölümsüzleştirerek bu kareyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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Fotoğraflar: Instagram