"GÜZELLİK BENİM İÇİN BİR BÜTÜNDÜR"

Güzellik hakkındaki duygu ve düşüncelerini de dile getiren Büyüküstün, "Güzellik benim için bir bütün. İnsanın hayata bakışı, hayatın içindeki tavrı, duruşu ve davranışlarının gözünüzü alamadığınız bir dans gibi harmoni içinde olmasıdır bence" şeklinde konuştu.