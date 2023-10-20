Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı ilk etabında Zonguldak'ta 1500 işçi alımı kura çekilişi gerçekleştirildi. İkinci etapta ise Karabük’te 100 ve Bartın'da 400 olmak üzere TTK işçi alımı kuraları bugün çekiliyor. Peki, TTK Karabük ve Bartın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 20 Ekim 2023 Bartın ve Karabük TTK kura çekimi sonuçları isim listesi hakkında detaylar...