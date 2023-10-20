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        Haberler Gündem TTK kura çekimi sonuçları | 20 Ekim 2023 TTK işçi alımı kura sonuçları nihai ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

        TTK işçi alımı kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı!

        TTK kura çekimi sonuçları heyecanla bekleniyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2 bin işçi alımı kapsamında kura çekimi sona erdi. Bartın'da 400, Karabük'te 100 olmak üzere toplamda 500 işçi alımı için kuralar çekilecek. TTK işçi alımı kura sonuçları T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden canlı yayında açıklanacak. Bu kapsamda gözler "TTK Karabük ve Bartın kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusuna çevrildi. İşte, 20 Ekim 2023 Bartın ve Karabük TTK kura çekimi canlı izle ekranı ile asil ve yedek isim listesi sorgulama ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 21:54 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:54
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        • 1

          Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı ilk etabında Zonguldak'ta 1500 işçi alımı kura çekilişi gerçekleştirildi. İkinci etapta ise Karabük’te 100 ve Bartın'da 400 olmak üzere TTK işçi alımı kuraları bugün çekiliyor. Peki, TTK Karabük ve Bartın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 20 Ekim 2023 Bartın ve Karabük TTK kura çekimi sonuçları isim listesi hakkında detaylar...

        • 2

          TTK BARTIN VE KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.

        • 3

          Karabük 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak.

        • 4

          TTK 500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

          Bartın ve Karabük kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

          TTK BARTIN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          TTK KARABÜK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI

        • 5

          BARTIN VE KARABÜK KURA SONUÇLARI SORGULAMA

          TTK Bartın ve Karabük kura çekiminin tamamlanmasının ardından yedek ve asil isim listesinin Türkiye Taşkömürü Kurumu resmi internet sayfasında yayınlanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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