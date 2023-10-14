TTK işçi alımı kura sonuçları ile isim listesi açıklandı! 2023 TTK işçi alımı kura sonuçları listesi nasıl öğrenilir?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kapsamında Zonguldak kura çekimi gerçekleştirildi. 13 Ekim tarihinde yapılan kura çekimi, YouTube üzerindeki canlı yayından da takip edildi. Bu noktada, TTK işçi alımı Zonguldak kura sonuçları ve kazananların isim listesi merak konusu oldu. Kura çekiminin ardından kazananlar ve yedek liste açıklandı. Peki, 2023 TTK işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kazananlar ve yedek liste nasıl öğrenilir? İşte detaylar
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TTK kura sonucu isim listesi... Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1.500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü Karabük olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü Bahçelievler Zonguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi YouTube canlı yayın üzerinden de takip edilirken TTK işçi alımı asıl ve yedek listesi merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre, 2023 Zonguldak TTK işçi alımı kura sonuçları http://www.taskomuru.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Peki, 2023 TTK işçi alımı isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte TTK işçi alımı asıl ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...
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KURA ÇEKİMİ CANLI OLARAK YAYINLANDI
TTK işçi alımı kura çekim töreni, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak paylaşıldı. Elektronik kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan ASIL ve YEDEK adayların isim listesi http://www.taskomuru.gov.tr/ adresinden ilan edildi.
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TTK ZONGULDAK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kura çekiminin ardından sonuçlar elektronik ortamda ilan edildi.
ASIL aday listesi için TIKLAYINIZ.
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BAKAN ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde konuştu.
Türkiye'de madenlerde yaklaşık 150 bin insanın çalıştığını belirten Bayraktar, yeni maden sahalarını üretime açarak 10 binlerce yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Bayraktar, madenciliğin 'ekmeğini taştan çıkarmak' ifadesinin en somut örneği olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:
"Alın teriyle rızkını helal yoldan kazanan madencilerimizin haklarını korumak, onların en güvenli şartlarda çalışmalarını sağlamak da bizim en büyük görevlerimizden bir tanesidir. Son yıllarda bu kapsamda yaptığımız çalışmalar da madenci kardeşlerimizin emeğine duyduğumuz saygının bir göstergesidir. İlk etapta Zonguldak'tan 1500 madencimizi daha TTK ailesine katmış olacağız. Önümüzdeki hafta ise Bartın için 400, Karabük Yenice ilçesi için ise 100 madencimizin daha kura çekimini bu iki şehrimizde sonuçlandıracağız."
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BARTIN VE KARABÜK TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Bartın 400 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.
Karabük 100 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.