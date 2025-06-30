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        Haberler Bilgi Ekonomi TTB montajı için bugün son gün! Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmama cezası nedir, nasıl yaptırılır, nereye başvurulur?

        TTB montajı için bugün son gün! Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmama cezası nedir?

        2 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında, kapsama giren araçların yakıt alım süreçlerinde kullanılmak üzere yakıt depo girişlerine Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale geldi. Yeni düzenlemeye göre, geçiş süreci içinde TTB montajını yaptırmayan araç sahiplerine 140 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle yükümlülüğü bulunan araç sahiplerinin belirtilen süre içerisinde kayıt ve montaj işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, TTB montajı için son tarih ne zaman? İşte UTTS süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 13:51 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:51
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        • 1

          Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için 30 Haziran bugün son. TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak. Peki, TTB montajı nasıl yapılır? İşte, detaylar...

        • 2

          TTB MONTAJI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

          UTTS kapsamında yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması ve akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin UTTS kaydını yaptırması ve en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM), 2 Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırma zorunluluğu getirildi.

          UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

        • 3

          TTB MONTAJI NASIL YAPILIR?

          Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan teknisyen Alperen Kumbasar, TTB montajının nasıl yapılacağını anlattı. Vatandaşların 30 Haziran'dan sonra eğer montajlarını tamamlamazlarsa 1 Temmuz'dan itibaren fişlerini kullanamayacağını aktaran Kumbasar, UTTS montajı yapacak vatandaşların "utts.gov.tr" üzerinden araçlarını kaydettirmeleri gerektiğini ve alınacak QR kod veya montaj bilgileriyle montaj sürecinin sorunsuz şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

          "Gelen QR kod veya montaj bilgisiyle istasyonlara geliyor. Gerekli personellerle de montajı tamamlıyor. Biz, taktığımız UTTS cihazını pompaya yaklaştırdığımız zaman pompadaki iletişim cihazı makinemizi ve UTTS'yi görüyor. Ardından iletişim kutusuyla da bütün veriler aktarılıyor. Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmeye dahil olan ve işte kullanılan tüm taşıtlara TTB takılması zorunlu. UTTS taktırmayan kişilere özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir."

        • 4

          TTB MONTAJI YAPILMAZSA NE OLUR?

          TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

        • 5

          TTB MONTAJI YAPMAMA CEZASI VAR MI, NE KADAR?

          UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

        • 6

          ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

          Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan bir sistemdir.

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