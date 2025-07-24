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        Haberler Spor Futbol TSYD Ankara Kupası maçı 1 Ağustos'ta - Futbol Haberleri

        TSYD Ankara Kupası maçı 1 Ağustos'ta

        Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında daha önce 2 Ağustos'ta oynanacağı açıklanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı 1 Ağustos'a alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 22:38 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:38
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        TSYD Ankara Kupası maçı 1 Ağustos'ta!
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        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda 2 Ağustos'ta oynanması planlanan Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü karşılaşması 1 Ağustos'a alındı.

        TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, karşılaşmanın günü ve saatinin değiştiği belirtildi. Başkent ekipleri arasındaki karşılaşmanın, Aktepe Stadı'nda 1 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da oynanacağı kaydedildi.

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