TSYD Ankara Kupası maçı 1 Ağustos'ta
Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında daha önce 2 Ağustos'ta oynanacağı açıklanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı 1 Ağustos'a alındı.
Giriş: 24.07.2025 - 22:38 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:38
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda 2 Ağustos'ta oynanması planlanan Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü karşılaşması 1 Ağustos'a alındı.
TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, karşılaşmanın günü ve saatinin değiştiği belirtildi. Başkent ekipleri arasındaki karşılaşmanın, Aktepe Stadı'nda 1 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da oynanacağı kaydedildi.
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