ABD'de okul bölgelerinden, eğitim fonunu donduran Trump yönetimine dava

ABD'de bazı okul bölgeleri, 6 milyar dolardan fazla eğitim fonunun dondurulduğu gerekçesiyle Donald Trump yönetimine dava açtı.

ABC News'in haberine göre, Trump yönetiminin 6 milyar doların üstündeki eğitim fonunu dondurması sivil toplumu harekete geçirdi.

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Söz konusu durumu eleştiren okul bölgeleri ve "Amerikan Öğretmenler Federasyonu" üyeleri, Kongre tarafından tahsis edilen söz konusu fonun dondurulmasına karşı dava açtı.

Buna göre davacılar, ABD Eğitim Bakanlığının yanı sıra Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisine (OMB), düşük gelirli öğrenciler ve göçmenlerin eğitimi için "hayati öneme sahip" fonun verilmesi talebinde bulundu.

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Amerikan Öğretmenler Federasyonu yöneticisi Wendy G. Coleman, "Trump yönetiminin bu fonları dondurmasının hiçbir yasal gerekçesi yok." ifadesini kullandı.

FONLAR DONDURULMUŞTU

Trump yönetimi 1 Temmuz'da, okul sonrası, yaz programları, İngilizce öğrenen öğrencilere destek, öğretmen eğitimi ve diğer hizmetlerin ödenmesi için Kongre tarafından tahsis edilen 6 milyar dolardan fazla fonu dondurmuş ve bu fonların incelemeye alındığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığının 11 Temmuz'da yayımladığı haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunda ise hükümetin eğitim harcamalarının haziranda yıllık bazda yüzde 91 azaldığı görülmüştü.

14 Temmuz'da da 24 eyaletten temsilciler, söz konusu fonun dondurulması konusunda Trump yönetimine dava açmıştı. EĞİTİM BAKANLIĞI TRUMP'IN "HEDEFİNDE" ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş ve göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti. REKLAM ABD Eğitim Bakanlığı, "yeniden yapılanma süreci" kapsamında bünyesindeki sivil çalışanların 1300'ünü işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, 20 Mart'ta imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığının kapatılma sürecini başlattığını açıklamış ve eğitim süreçlerinin tamamen eyaletlere bırakılacağını duyurmuştu. Federal yargıç Myong Joun ise Başkan Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatmaya yönelik kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetmişti. Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatabilmesi için Senato'dan en az 60 oy alması ve bunun için demokratların oyuna da ihtiyaç duyacağını belirten uzmanlar, bu durumun pek mümkün olmadığı, bunun yerine Eğitim Bakanlığının başına temsili birinin atanmasının, Bakanlığı Trump dönemi boyunca etkisiz hale getirebileceği görüşünde.​​​​​​​