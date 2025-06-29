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        Haberler Dünya Amerika Trump'tan istihbarat raporunun sızdırılmasına tepki | Dış Haberler

        Trump'tan istihbarat raporunun sızdırılmasına tepki

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası ortaya çıkan istihbarat raporunun sızdırılmasına ilişkin gazetecileri ve Demokrat siyasetçileri suçlayarak, "Demokratlar yargılanmalı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:45 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:45
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        Trump'tan istihbarat raporunun sızdırılmasına tepki
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        ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News’e verdiği röportajda İran-İsrail savaşında İran’ın tesislerinin vurulmasına yönelik istihbarat raporlarına ilişkin açıklama yaptı.

        Trump, ABD Savunma İstihbarat Ajansı raporunun sızdırılmasından gazetecileri ve Demokratları sorumlu tutarak, sızdırmadan sorumlu kişilerin yargılanması gerektiğini belirtti.

        "Ulusal güvenlik söz konusu. Kaynağı öğrenmek zorundasınız. Sanırım biz de böyle şeyler yapacağız" ifadelerini kullanan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yineleyerek, "İran’daki nükleer tesislere mükemmel uçuş hakkındaki bilgileri sızdıranlar Demokratlardı. Onlar yargılanmalı" dedi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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