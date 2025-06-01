ABD Başkanı Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışı döneminde Demokrat rakibi Kamala Harris ile karşı karşıya geldiği CBS News kanalına açtığı dava sürüyor.

Trump'ın hukuk ekibi 20 milyar dolarlık davanın merkezinde, Trump'ın 'zihinsel ızdırap' çektiğini savundu. Avukatlar, Trump'ın itibarının da zedelendiğini öne sürdü.

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CBS'nin ana şirketi Paramount Global, şirket aleyhine açılan 20 milyar dolarlık davaya yönelik iddiaları reddetmeye çalıştı. Ancak davayı reddetme çabalarına rağmen, Paramount Trump ile uzlaşma görüşmeleri yürütüyor. Bu uzlaşma ihtimali CBS News'i de etkiledi ve üst düzey yöneticilerinden ikisi protesto amacıyla istifa etti.

Diğer yandan ABD basınında çıkan haberlerde, CBS News uzlaşma için Trump'a 15 milyar dolar teklifi ettiği ancak Trump'ın bunu kabul etmediği ifade edildi.

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"ZİHİNSEL IZDIRABA YOL AÇTI"

Trump'ın avukatı Edward Andrew Paltzik, "Bu durum, geleneksel medyanın bilinen bir isminin yayınlarını aldatıcı bir şekilde çarpıttığı ve ardından kamu kayıtlarını temizleme girişimlerine direndiği konusunda tüketicilerde, davacılar da dahil olmak üzere, yaygın bir kafa karışıklığına ve zihinsel ızdıraba yol açtı" dedi.

Avukatları tarafından bir "medya ikonu" olarak tanımlanan Trump için "kamu kayıtlarını düzeltmek için önemli miktarda zaman, para ve çaba harcadı" ifadelerine yer verdi. Trump, Kasım ayında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatı yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News'a tazminat davası açmıştı. CBS News ise mülakatın yanıltıcı olduğu iddialarını reddetti.