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        Trump soruşturmalarında görevli birçok çalışan işten çıkarıldı

        ABD Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik cezai soruşturmalarda görev alan birçok çalışanın işine son verdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 04:08 Güncelleme: 28.01.2025 - 04:08
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        Trump soruşturmalarında görevli birçok çalışan işten çıkarıldı
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        Bakanlık Eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in ekibinde yer alan birçok savcının işten çıkarıldığını açıkladı.

        AA'nın haberine göre, alınan karar sonucu görevlerine son verilen kişilerin isimleri henüz durulmasa da, isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, işten çıkarmaların Başsavcı Vekili James McHenry tarafından yapıldığını doğruladı.

        Fox News'e konuşan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi ise "Bugün Başsavcı Vekili James McHenry, Trump'ın yargılanmasında önemli rol oynayan bazı Adalet Bakanlığı yetkililerinin işine son verdi." dedi.

        Eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith, Trump hakkında, ilk başkanlık dönemi sonunda devlete ait gizli belgeleri Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’da sakladığı iddiasıyla haziran 2023’te 37 ayrı suçlamadan dava açmıştı.

        Davada Trump’ın yardımcısı Walt Nauta ve Mar-a-Lago çalışanı Carlos De Oliveira da Trump ile birlikte suçlanırken, Trump, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

        Davaya bakan Yargıç Cannon, Temmuz 2024’te, Trump'ın itirazı üzerine soruşturmayı yürüten Smith’in atanmasının Anayasa’ya göre uygun olmadığı gerekçesiyle davayı düşürmüş, Smith de Trump’ın 5 Kasım 2024 Başkanlık seçimlerinden zaferle çıkması sonrası soruşturmayı durdurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD Adalet Bakanlığı
        #Donald Trump
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