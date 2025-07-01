Trump: Önümüzdeki hafta Gazze'de ateşkes olacağını düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sağlanacağına ilişkin açıklamasını yineledi.

Trump, önümüzdeki hafta bir anlaşma sağlanacağını düşündüğünü belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da savaşı bitirmek istediğini ifade etti.

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Trump, anlaşma sağlanması konusunda kararlı olacağını bildirdi.

BİR GÜNDE İKİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Florida'daki göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilere konuştu.

Donald Trump, 7 Temmuz Pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze ve İran'daki durumu ele alacaklarını söyledi.

Trump, İsrail ile Hamas arasında gelecek hafta ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu belirtti. Trump, "Bunun (ateşkesin) gerçekleşmesini umuyoruz. Önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. (Gazze'deki) Rehineleri kurtarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

*Fotoğraf: AA, temsilidir