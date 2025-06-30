Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim

        ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran ile görüştüğüne ilişkin iddialara yanıt verdi. Trump, Tahran yönetimiyle görüşmediğini" ve İran'a herhangi bir teklifte bulunmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislere düzenlenen saldırılardan bu yana "Tahran yönetimiyle görüşmediğini" ve İran'a herhangi bir teklifte bulunmadığını belirtti.

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılar sonrası sürece ilişkin açıklama yaptı.

        Başkan Trump, "Biri şu Demokrat Senatör Chris Coons'a, İran'a hiçbir şey teklif etmediğimi söylesin." ifadesini kullandı.

        Trump İran'a yönelik yaptırımları kaldıracak mı?
        Haberi Görüntüle

        Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'a milyarlarca dolar ödediğini ve kendisinin bunu yapmayacağına işaret eden Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) da geçerliliğini yitirdiğini savundu.

        Trump, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılardan bu yana "Tahran yönetimiyle görüşmediğini" belirtti.

        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Haberi Görüntüle
        REKLAM

        İRAN: TRUMP OYUN OYNUYOR

        İran, Trump'ın Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusundaki değişken tutumunu, iki ülke arasındaki sorunları çözmeyi amaçlamayan "oyunlar" olarak nitelendirerek eleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, "Trump'ın bu açıklamaları diyalog ya da sorunların çözümüne yönelik ciddi bir ifadeden ziyade psikolojik ve medya oyunları bağlamında değerlendirilmelidir" dedi.

        İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

        İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

        İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları
        Habertürk Anasayfa