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        Haberler Dünya Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Belarus lideriyle tam ve koşulsuz ateşkesi konuştuklarını belirtti | Dış Haberler

        Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Belarus lideriyle tam ve koşulsuz ateşkesi konuştuklarını belirtti

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksadr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, "tam ve koşulsuz" ateşkesi ele aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:03
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        ABD ve Belarus, 'koşulsuz ateşkesi' görüşüyor
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        Kellog, Rus basınında yer alan ve Belarus lideri Lukaşenko'ya Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırılarını engellemeye çalışacağı sözü verdiğine yönelik habere ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

        Haberin "bağlamından" çıkarıldığını savunan Kellogg, Belarus lideri ile "tam ve koşulsuz" ateşkes hakkında konuştuklarını kaydetti.

        Ukrayna'nın eylemlerine "getirilecek herhangi bir sınırlamanın" Rusya'nın "karşılıklı eylemlerine" bağlı olduğu mesajını veren Kellogg, tam ateşkes haricinde Ukrayna'nın savaşı yürütme tarzıyla ilgili herhangi bir yorumu olmadığını aktardı.

        Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 21 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg'u ülkesinin başkenti Minsk'te kabul etmişti.

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