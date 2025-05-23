ABD Başkanı Trump'ın Güney Afrika'da soykırımın kanıtı olarak gösterdiği görüntülerin Kongo'da çekildiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmeye, "beyaz çiftçilere soykırım yapılıyor" iddiası ve buna ilişkin gösterdiği görüntüler damga vurmuştu. Ancak Trump'ın gösterdiği görüntülerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çekilen bir videoya ait olduğu ortaya çıktı.

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Reuters tarafından 3 Şubat'ta yayınlanan videonun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde çekildiği ve insani yardım çalışanlarının ceset torbalarını taşıdığı anlara ait olduğu ifade edildi.

REUTERS MUHABİRİ: GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM

Videonun sahibi Reuters muhabiri Djaffar Al Katanty, Trump'ın paylaştığı görüntüleri gördüğünde şok olduğunu söyledi ve "Tüm dünyanın gözü önünde, Trump benim görüntümü kullandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çektiğim görüntüleri kullanarak, Başkan Ramaphosa'yı beyaz çiftçilere soykırım yapıldığına ikna etmeye çalıştı." dedi.

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TRUMP'IN SOYKIRIM İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmeye, Trump'ın "beyaz çiftçilere soykırım yapılıyor" iddiası damga vururken, Ramaphosa ise iddiaları reddetmişti.

ABD Başkanı, Güney Afrika'da beyaz çiftçilere "soykırım" uygulandığını savunarak, bu kişilerin topraklarının zorla ellerinden alındığını ve çoğunun öldürüldüğünü savunmuştu. RAMAPHOSA İDDİALARI REDDETTİ Cumhurbaşkanı Ramaphosa ise ülkede bazı bölgelerde güvenlik sorunları olduğunu ve şiddet olayları yaşandığını, ancak beyaz çiftçileri hedef alan hiçbir hükümet politikalarının olmadığını dile getirmişti.