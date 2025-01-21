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        Haberler Dünya Trump'ın gündemindeki Alaska, büyük çaplı yer altı kaynaklarına sahip - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Trump'ın gündemindeki Alaska, büyük çaplı yer altı kaynaklarına sahip

        ABD Başkanı Donald Trump'ın doğal kaynaklarından faydalanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediği Alaska eyaletinde, petrol ve doğal gaz başta olmak üzere çok sayıda maden yatağı bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 16:04 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:04
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        Trump'ın yeni gündemi "Alaska"
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        Trump'ın görevinin ilk gününde Alaska'daki petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak için kararnameler imzalaması üzerine bölgenin stratejik önemi merak konusu oldu.

        Alaska, 1867 yılında ABD tarafından Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolar karşılığında satın alındı.

        Dönemin başkanı Andrew Johnson tarafından ABD topraklarına katılan Alaska, 1959 yılında ABD'nin 49. eyaleti olarak kabul edildi.

        ABD'nin kuzeybatı ucunda yer alan Alaska, yüz ölçümü açısından da ülkenin en büyük eyaleti.

        Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 45 derecelere düştüğü Alaska ayı, geyik, kurt, ve 200'den fazla kuş türü gibi çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği de yapıyor.

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        733 bin nüfuslu Alaska, konumu, doğal kaynakları, askeri potansiyeli ve coğrafi konumu açısından ABD için stratejik önem arz ediyor.

        TRUMP'IN YENİ GÜNDEMİ "ALASKA"

        Trump, Alaska'da enerji, maden, kereste ve deniz ürünleri gibi çeşitli doğal kaynaklardan faydalanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atan Trump, Alaska'daki birçok alanda petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak için de kararnameler çıkardı.

        Kararnameler, çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan Alaska'daki Arktik Ulusal Yaban Hayatı Sığınağında sondaj faaliyetlerine imkan tanıyacak.

        Alaska'da bulunan ve ABD Donanması için acil petrol kaynağı olarak ayrılan Ulusal Petrol Rezervi'ndeki sondaj sınırlamaları da kararnameyle kaldırıldı.

        MADEN YATAKLARI VE EKONOMİ

        Temel ekonomik gelir kaynağının madencilik olduğu Alaska'da kömür, altın, kurşun, gümüş ve çinkonun yanı sıra kum ve çeşitli kaya türleri de çıkarılıyor.

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        Livengood, Usibelli, Donlin, Red Dog, Coeur Alaska-Kensington ve Hecla Greens Creek, Alaska'nın önde gelen maden sahaları arasında yer alıyor.

        Alaska'da büyük petrol, doğal gaz ve maden yatakları da yer alıyor.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresine (EIA) göre, dünyadaki keşfedilmemiş petrol rezervlerinin yüzde 13'ünün ve doğal gaz rezervlerinin yüzde 30'unun Alaska'da bulunduğu tahmin ediliyor.

        STRATEJİK KONUMU

        Alaska, ABD'nin stratejik operasyonları açısından da kilit önem taşıyor.

        ABD Hava Kuvvetleri'nin babası olarak kabul edilen General Billy Mitchell, 1935'te Alaska'nın "dünyanın en stratejik yeri" olduğunu öne sürdü.

        Coğrafi konum açısından kuzey yarım kürenin neredeyse merkezinde yer alan Alaska, dünyanın en önemli kentlerinin de ortasında bulunuyor.

        Alaska, Pekin'e yaklaşık 6 bin kilometre Moskova'ya 6 bin 700 kilometre, Tokyo'ya 5 bin 300 kilometre ve Varşova'ya 7 bin 150 kilometre mesafede yer alıyor.

        Rusya ile Alaska'nın birbirine en yakın olduğu noktalar arasında ise yaklaşık 85 kilometre mesafe bulunuyor.

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        Alaska, sevkiyat yollarının merkezinde yer aldığı için ticaret ve kargo gemilerinin de merkez noktalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

        ASKERİ GÜÇ

        Eyalet, önemli ABD askeri tesislerine de ev sahipliği yapıyor.

        Yaklaşık 22 bin ABD hava, kara ve deniz kuvvetleri mensubu bulunan Alaska'da 4 bin 700 muhafız ve yedek asker yer alıyor. Bölgedeki askeri personelin yüzde 38'ini hava kuvvetleri mensupları oluşturuyor.

        Toplam 9 üs bulunan Alaska'da askeri personel için eğitim merkezleri de bulunuyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #trump
        #Alaska
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