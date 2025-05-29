Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın ateşkes planı masada: ABD Hamas'la temas kurdu | Dış Haberler

        Trump'ın ateşkes planı masada: ABD Hamas'la temas kurdu

        Gazze'deki İsrail işgali 600 günü geride bırakırken, sahada yaşanan yıkımın ve can kayıplarının boyutu insanlık tarihine kara bir sayfa olarak yazılıyor. ABD, Hamas'la temas kurdu, Trump'ın ateşkes planı Hamas'a iletildi

        Giriş: 29.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın ateşkes planı masada
        ABONE OL
        ABONE OL

        55 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği bu süreçte, Amerikan yönetimi yeni bir diplomatik girişimle devreye girdi. Eski Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un hazırladığı ateşkes ve esir takası planı, arabulucu Bişara Bahbah aracılığıyla Hamas’a iletildi.

        Anlaşma Teklifi Neleri İçeriyor?

        ABD’nin önerdiği plana göre:

        • 60 günlük bir geçici ateşkes ilan edilecek. Ateşkes süresince insani yardımlar farklı kanallarla Gazze’ye ulaştırılacak.

        • İsrail ordusu, iki tarafın uzlaşacağı sınır hatlarına çekilecek.

        • 10 sağ İsrailli esir ve 18 ölü esir, iki aşamalı şekilde serbest bırakılacak: ilk gün 5 sağ ve 9 ölü, yedinci gün aynı sayıda tekrar.

        REKLAM

        • Karşılığında, İsrail hapishanelerinde bulunan 125 müebbet mahkûmu ile 7 Ekim 2023 sonrası Gazze’den tutuklanan 1.111 Filistinli serbest bırakılacak.

        • Ayrıca 180 Filistinli şehidin naaşı ailelerine teslim edilecek.

        • Trump’ın bizzat ateşkesi ilan etmesi, taraflar üzerindeki baskıyı artırmak amacı taşıyor.

        • Onuncu gün Hamas, elindeki tutuklularla ilgili kapsamlı bir sağlık ve durum raporu sunacak.

        • ABD, Katar ve Mısır, ateşkesin garantörleri olarak anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek.

        Neden Tıkandı?

        Yüzeyde dengeli görünen bu plan, özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sert ve kontrolcü duruşu nedeniyle ilerlemekte zorlanıyor. Netanyahu, 600 gündür Gazze’ye yönelik işgalci bir pozisyon benimseyerek savaşın kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor. Daha önce Trump’ın Doha’da açıklamaya hazırlandığı büyük çaplı takas planını sabote etmişti.

        İsrail içinde ordu, istihbarat ve yargı organlarının birbirine girdiği bir süreçte, Netanyahu’nun aldığı birçok kararın mahkemelerce hukuksuz ilan edilmesine rağmen yürürlüğe konması, sadece Gazze’de değil İsrail’in iç hukuk düzeninde de ciddi bir kriz yaratmış durumda. Bu tutum, onun yalnızca Hamas’la değil, Amerikan yönetimiyle de ters düşmesine yol açıyor.

        REKLAM

        Bişara Bahbah: Diplomasiye Açılan Yeni Kapı

        ABD tarafından bu süreçte görevlendirilen isim ise dikkat çekici: Kudüs doğumlu bir Filistinli-Amerikalı olan Bişara Bahbah, Harvard Üniversitesi’nde akademisyenlik yapmış bir isim. Trump’a yakınlığıyla bilinen Bahbah, daha önce 12 Mayıs’ta, İsrail’in elindeki ABD/İsrail vatandaşı bir askerin serbest bırakılmasında rol oynamıştı.

        Bahbah’ın doğrudan Hamas’la iletişim kurması ve Trump yönetimiyle köprü kurması, İsrail iç siyasetinde rahatsızlık yaratıyor. Bu durum, Netanyahu’nun bölgede yalnızlaşmasına yol açıyor.

        600 Günün Bedeli: İşgalin Maliyeti Büyüyor

        600 günü aşan bu savaşta:

        • 55 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

        • Gazze’de kıtlık ve açlık yaygınlaştı, insani yardımlar sistematik olarak engellendi.

        • İsrail içinde savaşın maliyeti 46.5 milyar doları aştı; toplumda siyasi, ekonomik ve psikolojik çöküş belirtileri büyüyor.

        ABD’nin önerdiği plan, ilk bakışta teknik bir takas anlaşması gibi dursa da, gerçekte Netanyahu’nun işgal stratejisini sorgulatan ve alternatif bir diplomatik düzene kapı aralayan bir hamle. Bu yönüyle anlaşma, yalnızca Gazze’nin geleceği değil, İsrail’in iç siyasi dengeleri açısından da belirleyici olabilir.

        Çatışmadan Diplomasiye Dönüş Mümkün mü?

        Gazze’de yaşananlar artık yalnızca bir askeri çatışma değil; bir halkın varoluş mücadelesi ve uluslararası düzenin sınavıdır. ABD’nin sunduğu bu yeni yol haritası, Netanyahu’nun işgal mantığını aşmak isteyen güçlerin bir araya gelip çözüm üretme iradesini yansıtıyor. Ancak karar anı yaklaşıyor: Diplomasi kazanacak mı, yoksa savaş daha da derinleşecek mi?

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Habertürk Anasayfa