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        Haberler Dünya Amerika Trump'ın 3. kez seçilmesine imkan tanıyacak Anayasa değişikliği tasarısı sunuldu | Dış Haberler

        Trump'ın 3. kez seçilmesine imkan tanıyacak Anayasa değişikliği tasarısı sunuldu

        ABD Kongre üyesi Cumhuriyetçi Andy Ogles, Amerikan başkanlarının üç dönem görev yapabilmelerine imkan tanıyacak Anayasa değişikliği tasarısını, Temsilciler Meclisi'ne sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 06:46 Güncelleme: 24.01.2025 - 06:49
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        Trump'ın 3. kez seçilmesine imkan tanıyacak tasarı hazırlandı
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü kez seçilebilmesi için harekete geçen Cumhuriyetçi meclis üyesi Ogles, Temsilciler Meclisine sunduğu tasarıyı duyurdu.

        Ogles, Trump'ın iki dönemden daha fazla görev yapabilmesi için hazırladığı tasarının, ülke yönetimi için önemli olduğunu belirterek "Kendisi, cumhuriyeti yeniden kurmaya ve ülkemizi kurtarmaya adamış biri; biz de yasa koyucular ve eyaletler olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyetçi Kongre üyesi, "Anayasa'nın 22. ek maddesinin başkanlık süresine getirdiği sınırlamaları gözden geçirmek için değişiklik öneriyorum." diye ekledi.

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        AA'nın haberine göre; Anayasa'nın söz konusu maddesindeki "iki kereden fazla seçilemez" ifadesi, Ogles'in tasarısında "üç kereden fazla seçilemez" şeklinde değiştirildi.

        Ogles'in bu adımının, ABD Kongresinde özellikle Cumhuriyetçiler arasında nasıl yankı bulacağı henüz bilinmiyor.

        ABD'de mevcut yasalar çerçevesinde Anayasa'nın 22. ek maddesi, başkanların iki dönemden fazla seçilmesine imkan tanımıyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD Kongresi
        #Donald Trump
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