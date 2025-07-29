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        Haberler Dünya Trump'ı mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulan ABD'li yargıç hakkında "görevi kötüye kullanma" şikayeti | Dış Haberler

        Trump'ı mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulan ABD'li yargıç hakkında "görevi kötüye kullanma" şikayeti

        ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump yönetimini "mahkemeye itaatsizlikten" suçlu bulduğunu belirten Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg hakkında "görevi kötüye kullanma" şikayetinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 09:39 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:39
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        Adalet Bakanı Pam Bondi, X hesabından yaptığı paylaşımda, şikayete ilişkin açıklama yaptı.

        Bondi, "Talimatım üzerine Adalet Bakanlığı, Başkan Trump ve yönetimiyle ilgili kamuoyuna uygunsuz yorumlar yaptığı gerekçesiyle ABD Bölge Mahkemesi Baş Yargıcı James Boasberg hakkında görevi kötüye kullanma şikayetinde bulundu." ifadesini kullandı.

        Boasberg'in açıklamalarının "yargı bütünlüğüne zarar verdiğini" belirten Bondi, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

        Yargıç Boasberg, nisan ayında Trump yönetimini "El Salvador'a sınır dışı edilen kişileri taşıyan uçakların geri çevrilmesi" yönündeki hukuki kararlara uymadıkları gerekçesiyle "mahkemeye itaatsizlikten" suçlu bulduğunu açıklamıştı.

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        Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

        ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS-13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

        ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

        Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

        Öte yandan bazı federal yargıçlar, söz konusu kişilerin ABD'deki mahkeme süreçleri tamamlanmadan uçaklarla El Salvador'a gönderilmesine itiraz etmiş ve bu uçakların geri döndürülmesi yönünde kararlar almıştı.

        Ancak Trump yönetimi, söz konusu kişilerin çoğunun yabancı terör örgütü veya çete üyeleri olduğunu ve derhal sınır dışı edilmelerinde yasal olarak bir engel olmadığını savunmuştu.

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        #trump
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