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        Haberler Dünya Trump, Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine ekledi | Dış Haberler

        Trump, Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine ekledi

        ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkardığı, Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" örgütünü yeniden bu listeye ekledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 03:11 Güncelleme: 23.01.2025 - 03:12
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        Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine ekledi
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        ABD Başkanı Trump, başkanlık kararnamesiyle Yemen'de İran destekli Husileri yeniden "terör örgütleri" listesine aldığını duyurdu.

        Trump, açıklamasında, 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini, ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.

        AA'nın haberine göee; İran'ın çeşitli yollarla "terör aktivitelerini" bölgeye yaydığını ve Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" adlı örgütün de bu kapsamda kullanıldığını savunan Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları dolayısıyla bu örgütün artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti.

        Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.

        Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

        Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.

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        #ABD Başkanı Donald Trump
        #YEMEN
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