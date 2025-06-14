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        Haberler Dünya Ortadoğu Trump, gündemi Durum Odası'nda değerlendirdi | Dış Haberler

        Trump, gündemi Durum Odası'nda değerlendirdi

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 00:20 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:20
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        Gündemi Durum Odası'nda değerlendirdi
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        Beyaz Saray'ın paylaştığı Trump'ın günlük programına göre, Durum Odası'ndaki söz konusu toplantı basına kapalı gerçekleşti.

        Toplantıda, İsrail-İran geriliminin bölgesel yansımaları, ABD-İran müzakerelerinin bundan sonraki seyri ve gerilimin uluslararası yansımalarının ele alındığı belirtildi.

        Beyaz Saray'dan toplantıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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