Trump, gündemi Durum Odası'nda değerlendirdi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdi
Beyaz Saray'ın paylaştığı Trump'ın günlük programına göre, Durum Odası'ndaki söz konusu toplantı basına kapalı gerçekleşti.
Toplantıda, İsrail-İran geriliminin bölgesel yansımaları, ABD-İran müzakerelerinin bundan sonraki seyri ve gerilimin uluslararası yansımalarının ele alındığı belirtildi.
Beyaz Saray'dan toplantıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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