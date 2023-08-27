Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından 7,1 milyon dolar bağış topladı

        Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından 7,1 milyon dolar bağış topladı

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kendisi hakkında açılan davada sabıka fotoğrafının çekildiği 24 Ağustos'tan bu yana 2024 başkanlık seçimleri için 7,1 milyon dolar bağış topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:54 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          The Hill'in haberine göre, "2020 seçim sonuçlarına müdahale" gerekçesiyle Georgia'da hazırlanan iddianame kapsamında sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından Trump'ın 2024 seçim kampanyasındaki bağış miktarı açıklandı.

        • 2

          Trump, aday adaylığı için 24 Ağustos'tan bu yana 7,1 milyon dolar bağış topladı.

        • 3

          Öte yandan Georgia'daki iddianamenin açıklanmasının üzerinden geçen 3 haftada Trump'ın kampanyasına 20 milyon dolar bağış yapıldı.

        • 4

          Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından, en son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri dönmüştü.

        • 5

          Turmp'ın ilk paylaşımında, "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı.

        • 6

          TESLİM OLMUŞTU

          Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta teslim olmuştu.

        • 7

          Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

        • 8

          İLK ABD BAŞKANI

          Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

        • 9
        • 10

        *Haberin görselleri Associateed Press tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Prigojin'in öldüğü doğrulandı
        Prigojin'in öldüğü doğrulandı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Akaryakıt istasyonunda patlama! Çok sayıda kişi yaralı
        Akaryakıt istasyonunda patlama! Çok sayıda kişi yaralı
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Terör örgütünün kurye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün kurye sorumlusu etkisiz!
        Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak!
        Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak!
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Protestoların 34. haftası: On binlerce kişi katıldı!
        Protestoların 34. haftası: On binlerce kişi katıldı!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa