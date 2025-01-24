Trump, El Salvador Devlet Başkanıyla yasa dışı göç ve ulusaşırı çetelerle mücadeleyi görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile yaptığı telefon görüşmesinde, yasa dışı göçün durdurulması ve ulusaşırı çetelerin çökertilmesi konularını ele aldı.
Giriş: 24.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:41
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile Bukele telefonda görüştü.
İki lider, görüşmede, yasa dışı göçü durdurmak ve ulusaşırı çeteleri çökertmek için birlikte çalışmayı değerlendirdi.
Trump, bölgedeki liderliği ve "batı yarı küredeki diğer milletlere örnek teşkil etmesi" nedeniyle Bukele'ye övgülerini iletti.
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