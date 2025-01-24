Trump, El Salvador Devlet Başkanıyla yasa dışı göç ve ulusaşırı çetelerle mücadeleyi görüştü | Dış Haberler

Trump, El Salvador Devlet Başkanıyla yasa dışı göç ve ulusaşırı çetelerle mücadeleyi görüştü | Dış Haberler

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile Bukele telefonda görüştü.

İki lider, görüşmede, yasa dışı göçü durdurmak ve ulusaşırı çeteleri çökertmek için birlikte çalışmayı değerlendirdi.

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Trump, bölgedeki liderliği ve "batı yarı küredeki diğer milletlere örnek teşkil etmesi" nedeniyle Bukele'ye övgülerini iletti.