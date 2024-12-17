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        Haberler Dünya Trump: Biden'ın Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'da kullanılmasına izin vermesi aptalca | Dış Haberler

        Trump: Biden'ın Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'da kullanılmasına izin vermesi aptalca

        ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği ABD füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin "aptalca" bir karar olduğunu yineledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:14
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        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Kararı aptalca"
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        Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Biden yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği ABD füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin “aptalca" bir karar olduğunu savunan Trump, göreve başladığında mevcut yönetim tarafından alınan bu kararı tersine çevirmeyi düşünüp düşünmeyeceğinin sorulması üzerine ise "bunu düşünebileceğini" söyledi.

        Başkanlık görevini ocakta devralmaya hazırlanan Trump, ABD Başkanı Biden'ın bu kararı yeni yönetime danışmadan almasını eleştirerek "Neden bana ne düşündüğümü sormadan bunu yaparlar ki? Ben olsam ona bunu yaptırmazdım. Bence bu, büyük bir hataydı." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, "Sizi temin ederim ki, seçimden bu yana çeşitli düzeylerde yaptığımız görüşmelerde, onlara bu kararın arkasındaki mantığı, düşünceyi ve bunu neden yaptığımızı ifade ettik." dedi.

        Trump, 12 Aralık'ta, kendisini "Yılın Kişisi" seçen Time dergisine verdiği röportajda, Biden yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği ABD füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin "çok tehlikeli ve aptalca" bir karar olduğunu savunmuştu.

        Daha önce birçok kez göreve gelmesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızlıca sona erdireceğini ve bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşeceğini söyleyen Trump, bu konunun Orta Doğu'daki sorunlardan çok daha zor olduğunu ifade etmişti.

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