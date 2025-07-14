Trump, ABD'nin "dost ve düşmanlar tarafından on yıllardır kazıklandığını" savundu | Dış Haberler

Trump, ABD'nin "dost ve düşmanlar tarafından on yıllardır kazıklandığını" savundu | Dış Haberler

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington ziyareti öncesi sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

ABD'nin "dost ve düşmanları tarafından on yıllardır askeri ve ticari olarak kazıklandığını" ileri süren Trump, "Bu, trilyonlarca dolarlık bir maliyete mal olmuştur ve artık sürdürülebilir değildir. Ve hiçbir zaman da olmamıştır." ifadelerini kullandı.

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Trump, diğer ülkelerin "Uzun yıllar boyunca bedava yolculuk için teşekkür ederiz ancak artık Amerika için doğru olanı yapmanız gerektiğini biliyoruz." demesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, ABD'nin de buna karşılık olarak "İçinde bulunduğumuz durumu anladığınız için teşekkür ederiz. Çok minnettarız!" karşılığını vermesi gerektiğini vurguladı.