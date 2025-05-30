Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı: "Bu bir strateji" | Dış Haberler

Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı: "Bu bir strateji" | Dış Haberler

Dışişleri Bakanlığı, "kritik alanlarda" öğrenim gören ya da Çin Komünist Partisi ile bağı olanlara odaklandığını ve Hong Kong da dahil olmak üzere Çin'den gelecek tüm başvuruların "daha dikkatli incelenmesi" için vize kriterlerini gözden geçirdiğini duyurdu.

Ülkede okuyan ve misilleme korkusuyla gerçek isimlerinin yayınlanmasını istemeyen öğrenciler, New York Times'a açıklamalarda bulunurken, akademik fırsatlarını bir anda kaybedebileceklerinden endişe ettiklerini söyledi.

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ABD'de öğrenim gören 277 binden fazla Çin vatandaşının geleceği altüst olmuş durumda.

Sınırları belli olmayan bir tanım

Öğrenciler Trump yönetiminin yeni kriterlerini ne kadar geniş bir şekilde uygulayacağını merak ederken, belirsiz parametreler caydırıcı bir etki yarattı. Rubio "kritik alanları" tanımlamadı ancak Amerikalı yetkililer ABD'de eğitim almış bilim insanlarının Çin tarafından işe alınmasına ilişkin endişelerini dile getirdikleri için öğrenciler kendilerini savunmasız hissetti.

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Amerikalı yetkililerin hangi öğrencilerin Komünist Parti ile bağı olduğunu nasıl belirleyeceği de açık değil.

Haber, Çin ile gerilimin arttığı, ABD'deki göçmen sayısının azaltılmasına yönelik geniş çaplı bir çabanın olduğu ve Trump yönetiminin küresel gümrük tarifeleri konusunda mahkemede büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde geldi. Çin, Başkan Trump'ın ticaret savaşında en önemli hedeflerden biri.

Yabancı öğrenci nüfusunun dörtte biri Çinli Öğrenci vizeleri, mahkemeler izin verirse, Trump yönetimi için güçlü bir araç sunuyor. Dışişleri Bakanlığı ve kar amacı gütmeyen bir grup olan Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapora göre, ülkenin toplam uluslararası öğrenci nüfusunun yaklaşık dörtte biri Çin'den geliyor ve bu sayı Hintli öğrenciler hariç diğerlerinden daha fazla. Profesörler ve laboratuarlar, öğretim asistanı ve araştırmacı olarak öğrencilerin becerilerine güveniyor. Devlet üniversitelerinde, üniversite yöneticileri eyalet içi öğrencilerin eğitimini sübvanse etmek için Çinli öğrencilerin genellikle ödedikleri tam harca güveniyor. REKLAM Büyük ve küçük kampüslerde Çinli öğrenciler Amerika'nın demirbaşları konumunda. Uluslararası öğrencilerin onlarca yıldır kampüsün akademik ve iş modeli için çok önemli olduğu Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Çinli öğrenciler 47 bin kişilik öğrenci topluluğunun yaklaşık sekizde birini oluşturuyor. USC Başkanı Carol Folt, "Uluslararası öğrencilerimiz Trojan ailemizin hayati üyeleridir ve 1880'deki kuruluşumuzdan bu yana da öyledir. Bu kafa karıştırıcı bir dönem" dedi. New York'tan Orta Batı'ya ve Kaliforniya'ya kadar pek çok yerde öğrenciler bu kararı kafa karıştırıcı olmaktan öte bir şey olarak nitelendirdi. Geçen yıl yaklaşık 6 bin 500 Çinli öğrencinin kayıt yaptırdığı Columbia Üniversitesi'nde, ABD makamlarının misillemesinden korkan birkaç Çinli öğrenci kendilerine yalnızca İngilizce ilk adlarıyla hitap edilmesini istiyor.

"'Agresif' kelimesi korkutucu" Öğrenciler, Bakan Rubio'nun kullandığı 'agresif' kelimesinin korkutucu olduğunu belirtiyor. Öğrencilerin ABD yerine yeni rotaları genel olarak Kanada, Avrupa ya da Hong Kong. Çinli öğrencilerin uzun zamandır uluslararası öğrenci nüfusunun en büyük bölümünü oluşturduğu Chapel Hill'deki North Carolina Üniversitesi'nde, sonbaharda bir doktora programına başvurmayı planlayan yüksek lisans adayı 24 yaşındaki Elle, keyfi uygulamalardan şikayetçi: REKLAM "İnsanlar sosyal medyada yanlış bir şeyi beğenmekten ya da hız cezası almaktan bile endişe duyuyorlar çünkü bu, Amerika'da harcadıkları tüm emeğin ve geçirdikleri zamanın sonu anlamına gelebilir. Nisan ve Mart aylarında üniversitemde altı öğrencinin vizesi iptal edildi. Sıradakinin ben olmadığımı kim söyleyebilir?" Çinli öğrenciler, Amerikan halkının Çinli öğrencileri hayali bir düşman haline getirmesinin mantıksız olduğunu belirtiyor. Trump yönetiminin Çinli öğrencilerin casusluk yapmak ya da Çin Komünist Partisi için çalışmak üzere burada olabileceklerine dair iması, öğrencileri şaşırtmış: "Öğrencilerin çoğunluğunun siyasi konularla hiçbir ilgisi yok. Çoğumuz Çin orta sınıfındanız." Öğrencilerin ortak fikirlerinden biri, Trump yönetiminin gümrük tarifesi hamlesinden sonra öğrencilere yöneldikleri ve bunun bir strateji olduğu.