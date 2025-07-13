TRT'ye üst kademe atamalar Resmi Gazete'de
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kuruluna yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirilirken TRT Genel Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı yeniden atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı yeniden atandı.
Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner getirildi.
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