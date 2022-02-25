Trpisovsky'den Beşiktaş itirafı!

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş itirafı yaptı. 45 yaşındaki Çek hoca maç sonu yaptığı basın toplantısında Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak Slavia Prag'da mutlu olduğunu belirterek teklife teşekkür ettiğini belirtip "Burada uzun süreli bir sözleşmem var, kulüpte memnunum. Harika bir ortam oluşturduk. Beşiktaş'a kışın yaptığı teklif için teşekkür ettim çünkü ben burada mutluyum. Güzel sonuçlar alıyoruz. Bir şey olacağını zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Jindrich Trpisovsky 2011'de SK Horni Mecholupy'de başladığı teknik adamlık serüveninde sırasıyla Viktoria Zizkov, Slovan Liberec ve 2018'den beri de Slavia Prag'ı çalıştırıyor. Takımıyla 3 yıldır Çekya Ligi şampiyonluğu kazanan Trpisovsky 17-18, 18-19 ve 20-21 sezonlarında da Çekya Kupası'nı kaldırmayı başardı.