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        Haberler Spor Futbol İspanya Trent Alexander-Arnold resmen Real Madrid'de! - Futbol Haberleri

        Trent Alexander-Arnold resmen Real Madrid'de!

        İspanyol ekibi Real Madrid, Liverpool ile kontratı sona eren 26 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:05
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        Alexander-Arnold resmen R. Madrid'de!
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        İspanya La Liga ekibi Real Madrid, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Eflatun-beyazlılar, Liverpool ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold'ı kadrosuna kattı. Konuyla ilgili Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2031'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı aktarıldı. Açıklamada Alexander-Arnold'ın, 14 Haziran'da ABD'de başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid forması giyeceği de belirtildi.

        Kariyerine Liverpool altyapısında başlayan ve 9 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyen Trent Alexander-Arnold, 354 müsabakada 23 gol kaydetti. 26 yaşındaki oyuncu, Liverpool'da 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FA Cup, 2 Lig Kupası, 1 de İngiltere Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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