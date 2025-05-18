Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Zirve yarışında rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için kalan maçlarını kazanması Galatasaray'ın ise son 3 maçını kaybetmesi gerekiyor. Öte yandan 36. haftanın bütün maçları aynı gün ve saatte oynanacak. Peki, Fenerbahçe- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?