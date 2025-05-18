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        Haberler Bilgi Spor Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel 11

        Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Süper Lig'in 36. hafta maçında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk olasılığını zora sokan sarı lacivertliler, kalan son 3 maçını kazanarak sezonu sonlandırmak istiyor. 36. hafta maçlarının aynı gün ve saatte oynanması nedeniyle karşılaşmaların yayıncı kuruluşu merak ediliyor. İşte Fenerbahçe- Eyüpspor maçının yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:18
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        • 1

          Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Zirve yarışında rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için kalan maçlarını kazanması Galatasaray'ın ise son 3 maçını kaybetmesi gerekiyor. Öte yandan 36. haftanın bütün maçları aynı gün ve saatte oynanacak. Peki, Fenerbahçe- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          FENERBAHÇE- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe- Eyüpspor maçı 18 Mayıs Pazar (bu akşam) 19.00'da oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Livakovic, Mert, Çağlar, Skriniar, Kostic, İsmail, Amrabat, Fred, Talisca, Tadic, Dzeko

        • 5

          FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

          Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

          Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

          Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

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