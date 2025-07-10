Travis Scott, Galatasaray'ı şarkısına taşıdı
Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, yeni şarkısında Galatasaray'dan bahsetmesi sosyal medyada dikkat çekti
Giriş: 10.07.2025 - 08:35 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:35
Rapçi Travis Scott, Galatasaray ile gündeme geldi.
Jack Boys ile birlikte seslendirdiği '2000 Excursion' adlı şarkısında Galatasaray'a gönderme yapan ABD'li şarkıcı, sarı -kırmızılı taraftarların dikkatini çekti.
Şarkıda; "Pelé, Zidane, Ginola ve Galatasaray gibi goller atarım” ifadelerini kullanan ünlü rapçi, bu sözleriyle sosyal medyada ilgi topladı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ