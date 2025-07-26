'Trap house jazz'ın yıldızı Masego Zorlu PSM'ye geliyor

PSM Loves Summer by %100 Müzik, yaz boyunca dünyanın farklı köşelerinden dünyaca ünlü müzisyenleri İstanbul’da ağırlamaya devam ediyor. R&B, hip-hop ve cazı yenilikçi bir şekilde harmanlayan Masego, %100 Müzik katkılarıyla 6 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

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Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan ve lisede müzikal üretimlerine başlayan sanatçı, 2015 yılında yayımladığı The Pink Polo EP ile dikkatleri üzerine çekti. 2016’da prodüktör FKJ ile kaydettiği ve YouTube’da 200 milyonun üzerinde izlenen ‘Tadow’ parçasıyla uluslararası çıkışını yakaladı.

Tadow sonrası yayımladığı ‘’Lady Lady’’, ‘’Studying Abroad: Extended Stay’’ ve 2023 tarihli ‘’Masego’’ albümleriyle müziğini sürekli yenileyen sanatçı, Don Toliver, Kaytranada, Yussef Dayes, SiR ve JID gibi önemli isimlerle yaptığı iş birlikleriyle müzik listelerinde ve sahne performanslarıyla ses getirmeye devam ediyor. PSM Loves Summer by %100 Müzik: Masego etkinliğinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.