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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Transfer iddiaları sonrası Lemina'dan paylaşım! - Galatasaray Haberleri

        Transfer iddiaları sonrası Lemina'dan paylaşım!

        Galatasaray'dan ayrılıp Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddiaları ortaya çıkan Mario Lemina, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 13:23 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:23
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        Transfer iddiaları sonrası Lemina'dan paylaşım!
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        Galatasaray'daki etkili performansıyla taraftarların beğenesini toplayan Mario Lemina'nın takıma veda edeceği haberleri gündeme geldi.

        Suudi Arabistan basını, 31 yaşındaki futbolcunun Al Shabab takımıyla görüşüp anlaştığını yazarken, kulübün Galatasaray ile bonservis konusunda görüşmeye başladığını da öne sürdü.

        Sarı-kırmızılı taraftar, gidişini beklemedikleri Mario Lemina'nın transferiyle ilgili gelişmeleri merakla takip ederken, ünlü futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        "KİMİN KİMİ KAYBETTİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

        Mario Lemina, sosyal medya platformu Instagram hesabından kafaları karıştıran paylaşımlar yaptı. Instagram hesabındaki hikaye kısmından bir söz paylaşan Lemina, "İnsanların sana nasıl davrandığı senin değerini değil onların kim olduğunu gösterir. Zamanla kimin kimi kaybettiğini göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

        İşte Lemina'nın paylaşımı:

        Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Lemina, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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