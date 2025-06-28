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        Haberler Bilgi Spor TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ | Transfer sezonu başladı mı? Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?

        Transfer sezonu başladı mı? Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?

        Yaz transfer dönemi için geri sayım sürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri yeni sezon öncesinde, transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig ve Avrupa maçları öncesinde, güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen ekipler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen tarihler aralığında yeni transferlerini tescil ettirebilecek. Peki, "Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte 2025-2026 transfer sezonun başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 23:21 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:21
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        • 1

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2025-2026 Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlayacağı tarihi duyurdu. Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen dört büyükler, bazı futbolcularla prensip konusunda anlaşmaya vardı. Peki, "Transfer sezonu başladı mı? Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...

        • 2

          TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 dönemi transfer dönemi için tarihleri açıkladı.

          Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül Cuma günü sona erecek.

          Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da bitecek.

        • 3

          ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

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