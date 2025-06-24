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        TFF transfer dönemi tarihlerini açıkladı 2025-2026: Yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 transfer sezonu tarihlerini yaptığı açıklama ile duyurdu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Süper Lig ekipleri Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sürecinde, eksik bölgelerine takviye yapıp güçlendirebilecek. Peki, "Transfer sezonu ne zaman başlıyor?" İşte 2025-2026 yaz transfer döneminin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 00:11 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:39
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        • 1

          Yaz transfer dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen tarih aralığında, yeni transferlerini tescil ettirebilecek. Peki, "Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, transfer sezonu hangi tarihte bitecek? İşte transfer sezonu tarihleri...

        • 2

          TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 dönemi transfer dönemi için tarihleri açıkladı.

          Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül Cuma günü sona erecek.

          Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da bitecek.

        • 3

          Yapılan açıklama şu şekilde:

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

          Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

          Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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