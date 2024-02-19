TransAnatolia 14. yıl rotası Mersin'den Van'a
TransAnatolia Rally Raid 2024 yılı takvimi belli oldu. TransAnatolia 14. yılında, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin'de başlayıp Van'da son bulacak
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2010 yılından bu yana Anadolu’nun kadim tarihini, doğal güzelliklerini ve eşsiz kültürünü barındıran rotalarıyla katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatan TransAnatolia için geri sayım başladı.
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TransAnatolia Rally Raid, 31 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye’nin birbirinden eşsiz coğrafyasında ve zorlu parkurlarında Mersin’den başlayarak, Van’da son bulacak. Mersin’den start alacak yarış, Kayseri, Sivas, Erzincan’ı geçerek Van’da finiş görecek.
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TransAnatolia’da Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerle dolu bir yolculuğa çıkardığı yarışçıları, bu yıl da Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kadim topraklarında çok keyifli anılar bekliyor.
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TransAnatolia’da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.