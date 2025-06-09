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        Haberler Yaşam Trakya'nın taş mezarları yeni turizm rotası oluşturacak

        Trakya'nın taş mezarları yeni turizm rotası oluşturacak

        İstanbul Rehberler Odası (İRO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, dolmen ve menhirlerin (mezar taşları) Trakya'da yeni turizm rotası oluşturacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:23
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        Trakya'nın 3 bin 500 yıllık mirası
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        Trakya kültür mirasının önemli yapıları arasında yer alan ve 3 bin 500 yıl öncesine kadar tarihlenen dolmen ve menhirlerden 60'ı Edirne'de, 40'ı Kırklareli'nde bulunuyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü programına katılmak üzere kente gelen İRO Yönetim Kurulu Başkanı Eracun, kentte bilinenin dışında bir rota oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Edirne'ye sık sık gezi programları düzenlediklerini ve turistlerin kente büyük ilgi gösterdiğini belirten Eracun, "Burada yapılacak olan gezilerde ben daha çok bilinenin haricinde bilinmeyen ve yorumlarla zenginleştirilecek olan programların peşindeyim. Edirne'ye her geldiğimizde yeni bir detayı keşfetmekteyiz. Bölgeye sık sık gelip burada zaman harcamak gerekiyor" dedi.

        Eracun, kentin daha fazla tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Edirne'nin stratejik önemini biliyoruz, aynı zamanda bu bölgenin kültürel mirasının da daha iyi tanıtılması gerektiğine inanıyorum. Özellikle yıllardır yaptığım çalışmalarda buradaki dolmenlerin ve menhirlerin tarihi açıdan turistlere daha iyi anlatılması, yerlerinin tespit edilmesi ve bu konuda yapılacak arkeolojik çalışmaların da başlaması için bir an önce sabırsızlanmaktayım. Bu eserler binlerce yıllık hikayesiyle Edirne'den Kırklareli'ne ve Bulgaristan'a kadar yayılmaktadır. Dolmen ve menhirlerin keşfi ve turizme tanıtılması, yeni rotanın oluşmasını sağlayacaktır."

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        #TRAKYA
        #taş mezar
        #dolmenler
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