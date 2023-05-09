Yağışların azalması ve tarlaların ekime uygun hale gelmesiyle çiftçilerin ayçiçeği mesailerinin yeniden başladığını anlatan Arabacı, şunları kaydetti:
"Edirne'de yağışlar öncesi ayçiçeklerinin yüzde 50'si ekildi. O dönemde bazı üreticilerimiz havanın soğuk ve yağışlı gitmesine bağlı olarak hastalık endişesi nedeniyle ürünlerini ekmedi. Bu sürede güzel yağışlar aldık, ayçiçeği ekimleri biraz gecikti. Ekim için genel olarak biraz havaların ısınmasını tercih etmek gerekiyor. Toprağın durumuna göre yağmur öncesi üreticilerimizin yüzde 50'si ekimini yaptı. Yağmurun ardından tarlaların uygun konuma gelmesiyle diğer üreticilerimiz de hazırlıklarını yapıp tohumları toprakla buluşturacak. İnşallah güzel ve bereketli bir yıl olur."