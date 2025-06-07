İstanbul'da yollar boş kaldı! Yoğunluk: % 6 oldu!
İstanbul'da, Kurban Bayramının ikinci günü sabahında da yollar boş kaldı. Boş kalan yollar dron ile havadan görüntülendi. Trafik yoğunluk uygulaması haritasında yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.
Giriş: 07.06.2025 - 09:26 Güncelleme: 07.06.2025 - 09:33
İstanbul'da, Kurban Bayramının ikinci günü sabahında yollar, bayram tatili nedeniyle kent nüfusunun azalmasıyla birlikte boş kaldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU: YÜZDE 6'YA DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre E-5 karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde havadan dron ile çekilen görüntüde Bakırköy ve Ankara yönündeki şeritlerde trafiğin olmadığı görüldü.
Trafik yoğunluk uygulaması haritasında yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.
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