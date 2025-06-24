Trafik magandası iki kadına silah çekti
Antalya'da trafik magandası, tartıştığı iki kadına dehşeti yaşattı. Kadınlara silah doğrultan sürücü, araçtan inmelerini istedi. Büyük panik yaşayan kadınlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Antalya’da trafikte yaşanan tartışma, dehşet anlarına sahne oldu. Bir erkek sürücü, trafikte tartıştığı iki kadına silah çekerek araçtan inmelerini istedi.
Panikleyen kadınlar, kısa süreli şaşkınlığın ardından fırsat bulup olay yerinden hızla uzaklaştı.
Kadınlar büyük korku yaşadı. Şahsın elindeki silahla tehditler savurduğu anlar, araç içindeki kadınlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.