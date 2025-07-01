Trafik magandaları: Beni güzel çek

İstanbul Sarıyer’de, iddiaya göre hastaneye gitmekte olan ailenin yolu trafikte çıkan tartışma nedeniyle kesildi.

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Araçta bulunan kadın, "Hastam var, kadın olarak yalvarıyorum" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada bir kişinin, "Beni güzel çek" dediği görüldü.

Magandalardan biri de kendi telefonuyla kayıt yapmaya başlaması sonrası şoförün yüzünü kapamaya çalışmasından sonra, şoförün telefonunu yumruk atarak düşürdüğü görüldü.