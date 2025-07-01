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        Haberler Gündem HT Trend Trafik magandaları: Beni güzel çek

        Trafik magandaları: Beni güzel çek

        İstanbul'da trafik magandaları bir kadının 'hastam var' çığlıklarına rağmen aracın önünü kesti. Bir magandanın "Beni güzel çek" dediği duyuldu.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 01.07.2025 - 16:39 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:39
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        Trafik magandaları: Beni güzel çek
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        İstanbul Sarıyer’de, iddiaya göre hastaneye gitmekte olan ailenin yolu trafikte çıkan tartışma nedeniyle kesildi.

        Araçta bulunan kadın, "Hastam var, kadın olarak yalvarıyorum" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada bir kişinin, "Beni güzel çek" dediği görüldü.

        Magandalardan biri de kendi telefonuyla kayıt yapmaya başlaması sonrası şoförün yüzünü kapamaya çalışmasından sonra, şoförün telefonunu yumruk atarak düşürdüğü görüldü.

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