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        Haberler Spor Futbol Trafik kazası geçiren Michail Antonio, emekli olabilir! - Futbol Haberleri

        Trafik kazası geçiren Michail Antonio, emekli olabilir!

        Trafik kazası geçiren West Ham yıldızı Michail Antonio'nun ayak ve dizindeki kırıklar sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:22
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        Trafik kazası geçiren Antonio emekli olabilir!
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        West Ham yıldızı Michail Antonio, geçtiğimiz cumartesi günü trafik kazası geçirdi.

        Ayağının çeşitli bölgelerinde kırık oluşan Antonio için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail'de yer alan habere göre; Jamaikalı oyuncunun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

        WEST HAM AÇIKLAMA YAPTI!

        West Ham Kulübü, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilincinin açık olduğunu, iletişim kurabildiğini ve gözetim altında olduğunu bildirdi.

        Talksport'ta yer alan habere ise göre; yıldız futbolcunun bacağından birinin ciddi hasar aldığı belirtildi.

        Haberde Michail Antonio'nun tekrar sahalara dönüp dönemeyeceğini öğrenebilmek için 12 ayın geçmesi gerektiği aktarıldı.

        EMEKLİ OLABİLİR

        Oyuncunun fiziksel açıdan güçlü olması iyileşme sürecini biraz daha kısalta bileceği de yazıldı. 34 yaşındaki Michail Antonio'nun tekrar sahalara dönememe ihtimalinin de göz ardı edilmediği kaydedildi.

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