Yönetmelikte belirtilen standartlara göre plaka takmayan ve öngörülen sayıda plaka takmayan sürücüye 4 bin TL ceza ve plakaların uygun hale getirilene kadar trafikten men cezası verilecek.

Plakaların okunamamasına yol açacak değişiklikler yapan sürücülere 140 bin TL ceza ve 30 gün trafikten menedilecek.

Son ihlalden geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla plakanın farklı okunmasına neden olacak değişiklik yapan sürücülere her efasında 280 bin TL ceza ile 60 gün trafikten men söz konusu olacak.

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere 46 bin TL ceza, 30 gün sürücü belgesine el konulacak ve 30 gün trafikten menedilecek.

Son ihlalden geriye doğru 1 yıl içinde iki ve daha fazla kez aracı plakasız kullanan sürücüye her defasında 140 bin TL ceza, sürücü belgesi 60 gün geri alınacak ve 60 gün trafikten menedilecek.