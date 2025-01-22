Trabzonspor’un yeni transferi Danylo Sikan, Trabzon’da

Trabzonspor’un yeni transferi Danylo Sikan, bugün sabah saatlerinde Trabzon’a ulaştı. Saat 09.30'da şehre gelen Sikan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş ile görüşeceğini belirten bordo-mavililerin yeni transferi, “Hocamızla oturup konuşacağız. Beni hangi pozisyonda kullanacağına karar vereceğiz. Asıl pozisyonum santrfor. Ancak hocamız hangi pozisyonu uygun görürse orada oynarım” dedi.

Trabzonspor’u tercih etme nedenine ilişkin bir soruya ise Sikan, “Trabzonspor büyük bir kulüp. Büyük hedefleri olan bir camia. Futbol gelişimim açısından önemli bir adım. Ayrıca Trabzonspor taraftarlarının ne kadar büyük bir destekçi grup olduğunu biliyorum. Bu yüzden Trabzonspor’u seçtim” cevabını verdi.

"BATAGOV BANA TRABZONSPOR HAKKINDA ÇOK GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ"

Eski takım arkadaşı Batagov ile görüşüp görüşmediğine ilişkin Ukraynalı futbolcu, “Tabii ki kendisiyle konuştum. Bana Trabzonspor hakkında çok güzel şeyler söyledi. Büyük bir kulüp olduğunu, hedefleri olan bir camia olduğunu ifade etti. Zaten benim de aradığım şey buydu. Hep ofansif oynayan ve büyük kupalar kazanmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

Ailesinin Türkiye'de yaşadığı için transferin gerçekleştiği iddiaları üzerine ise Sikan, “Ailem şu anda Ukrayna’da benimle yaşıyor. Ancak buraya yerleştikten sonra belki onlar da benimle birlikte yaşamaya karar verebilir” ifadelerini kullandı.

"BELKİ ZUBKOV DA BURAYA GELİR"

Shakhtar Donetsk’ten takım arkadaşı Oleksandr Zubkov ile aynı takımda oynayıp oynamayacağıyla alakalı soruyu başarılı futbolcu, “Zamanla göreceğiz. Belki Zubkov da buraya gelir” diye cevaplandırdı.