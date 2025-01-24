Trabzonsporlu Banza: Oyun sadece gol atmaktan ibaret değildir

Trabzonspor’un sezon başında kiralık olarak renklerine kattığı golcü oyuncu Simon Banza, Trabzonspor Dergisi’nin 225’inci sayısına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un kendisini çok etkileyen bir kulüp olduğunu ve Trabzon’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, hedefinin atabildiği kadar çok gol atarak takıma yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Banza, futbolcu olmasında annesinin aldığı kararın etkili olduğunu, babasının bir karate ustası olması nedeniyle kendisinin de bu sporu çok sevdiğini belirtti.

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"GOL ATMANIN DIŞINDA BAŞKA ŞEYLER DE VAR" Yapabildiği ve başarabileceği pozitif şeylere odaklandığının altını çizen golcü oyuncu, “Her maç gol atamazsınız. Bazen iki üç gol attığınız günler olur, kendiliğinden geliverir. Bazı günlerde de gelmek istemez. Öyle olduğunda kafanı kaldırıp olumlu şeylere odaklanmalısın ve bir sonraki maç daha iyisini yapmalısın. Elbette sonrasında hayal kırıklığı yaşıyorsunuz, fakat gol atmanın dışında başka şeyler de var, takıma nasıl yardım edeceğini biliyor olmak gibi. Bu oyun sadece gol atmaktan ibaret değildir; çok çalışmalı ve asist yapmak gibi şeyleri de biliyor olmanız gerek. Dolayısıyla, sorunu yenmeye çalışıp daha çok sakın ve huzurlu oluyorum” ifadelerini kullandı. "BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM" Trabzonspor’un kendisini çok etkileyen bir kulüp olduğunu kaydeden Banza, “Trabzonspor beni çok etkileyen bir kulüp. Birçok Türk arkadaşım var ve sözleşme imzalamadan önce Trabzonspor’un üst düzey bir kulüp olduğunu bana söylemiştiler. Şampiyonlukları, hedefleri olan bir kulüp. Aslında buraya gelişim, transferim biraz özeldi. Benim için bir ilkti. Bu transfer, daha sonrasında milli takım derken kafamı meşgul eden birçok şey vardı. Yeni takım arkadaşlarıma, yeni bir dile ve yeni bir ülkeye alışmak zorundaydım. Ancak şu bir gerçek ki mutlu olduğunuzda, bir yerde iyi hissettiğinizde gerisi geliyor ve Trabzon’da da öyle oldu. Trabzon’a geldiğimde çok iyi karşılandım. Sahada yeterli performansı sergileyebilmeniz için zihnen ve bedenen iyi olmanız gerekir. Her zaman bunu başaramayabilirsiniz. Böyle zamanlarda bazen de mucizeler gerçekleşir. Ancak esas olan şey, sahada iyi olabilmek için saha dışında da iyi olabilmektir” dedi.

"FUTBOL BİR PİYANO ESERİ GİBİDİR" Çok genç yaşta futbola başladığını ve uzun süredir futbolun içinde olduğunu dile getiren Banza, “Yakında profesyonel oluşumun 10’uncu yılını dolduracağım. Futbol, bir piyano eseri gibidir. Mükemmeliyeti başarabilmek için yapılan tekrarlar bütünüdür. Bu şu anlama geliyor; her gün aynı şeyi tekrar edersiniz, aynı hareketleri her gün tekrar ederek gelişirsiniz. Böylece topu kaleye sokarken ya da doğru pası verirken de aynı hareketi sergilersin. Bir başka deyişle olabildiği kadar verimli olabilmektir” ifadelerini kullandı. "HEDEFİM ATABİLDİĞİM KADAR ÇOK GOL ATMAK" Trabzonspor’da hedefinin atabildiği kadar çok gol atarak takımına yardımcı olmak olduğunu söyleyen başarılı oyuncu gol krallığına ilişkin de “Ben kulübün daha yukarlarda olmasını ve takımı üçüncü, ikinci, birinci yapacak golleri atmayı isterim. Değerli olan goller, bu gollerdir. Bu sadece benimle alakalı değil. Yukarılara çıkmamıza yardımcı olacak olan takımdır. Bu nedenle gol kralı pozisyonuna takılıp kalmıyorum. Elbette bir forvet olarak bunu isterim. Bazen forvet oyuncuları bu hedefe takılıp kalabilirler çünkü bu bireysel bir hedeftir. Ve bu unvan bir forvet için çok özel bir unvandır. Güçlü olmalısınız ve bazen bir forvet olarak doğru kararı verebilmeniz gerekir. Elbette hedefe çok yakınsam da kendimi bundan mahrum etmek istemem ” şeklinde konuştu.