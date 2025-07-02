Trabzonspor'da transfer gündemi hareketli!

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.

Başkan Ertuğrul Doğan’ın “Gündemimizde iki oyuncu var” açıklamasının ardından bordo-mavililerin ilgilendiği isimler netleşmeye başladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, “Yoğun şekilde çalışıyoruz. Taraftarlarımız biraz sabırlı olsun” ifadelerini kullanarak transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından bordo-mavililerin ilgilendiği bazı isimler ortaya çıkmaya başladı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda hücum ve savunma hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, birçok oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.

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Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Trabzonspor’un gündeminde yer alan isimler şöyle:

Alan Virginius: Bonservisi Lille’de bulunan ve geçtiğimiz sezonu İsviçre’nin Young Boys takımında kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Alan Virginius, Trabzonspor’un transfer listesindeki en güçlü adaylardan biri. Genç oyuncunun çok yönlü yapısı ve hızı, teknik ekibin ilgisini çekiyor. Orta saha için Arjantinli yıldız Leandro Paredes ismi öne çıkıyor. Bordo-mavili yönetim, yıldız futbolcuyla temasa geçtiği ifade edilirken, Paredes’in, daha önce Trabzonspor’da forma giyinen vatandaşı olan Sosa’dan Trabzon ve kulüp hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Sosa'nın, şehir ve kulüple ilgili olumlu referanslarda bulunduğu belirtildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, Rennes forması giyen savunma oyuncusu Christopher Wooh için de temaslarda bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlandığı oyuncu ile de anlaşma sağlanması halinde transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin en çok istediği oyuncular arasında yer alan Jeremie Boga için de girişimler sürüyor. Hem kanat hem de forvet arkasında görev yapabilen Boga’nın, Trabzonspor’un oyun sistemine uygun bir profil çizdiği belirtiliyor.

Yönetimin, teknik heyetin talepleri doğrultusunda transfer sürecini titizlikle yürüttüğü, mali dengeyi gözeterek nokta atışı takviyeler yapmayı hedeflediği öğrenildi.

Öte yandan bordo-mavililerin yeniden anlaşma sağladığı, 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen eski golcüsü Paul Onuachu’nun da bu akşam Trabzon’a gelmesi bekleniyor.