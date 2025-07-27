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        Trabzonspor’da kamp bitti, kadro şekillendi!

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının 2'nci etabını gerçekleştirdiği Erzurum Yüksek İrtifa Kampı'nı tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 13 günlük yoğun tempo, antrenmanlar, hazırlık maçları ve taraftar buluşmalarıyla geçen kamp sürecinde bordo mavili oyuncular, fiziksel, mental ve taktik açıdan yeni sezona hazırlanırken, şekillenen kadroda genç isimler de performanslarıyla dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:43
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        Trabzonspor'da kamp bitti, kadro şekillendi!
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        Trabzonspor’un 15 Temmuz’da başlayan kamp süreci, yoğun tempolu antrenman programı, hazırlık maçları, taraftar buluşmaları ve özel röportajlarla hem fiziksel hem mental olarak dolu dolu geçti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yoğun antrenman temposu ile geçen kampta oyuncular fiziksel, mental ve taktik açıdan sezona hazırlanırken, genç isimler de performanslarıyla dikkat çekti. Hazırlık maçlarıyla şekillenen kampta, bazı mevkilerdeki eksiklikler de net şekilde gözlemlendi. Karadeniz ekibinde, kondisyon ağırlıklı yüklemelerin yanı sıra taktik varyasyonlar, geçiş oyunları, set çalışmaları ve dar alan oyunlarına da odaklanıldı.

        HAZIRLIK MAÇLARI KAMPA YÖN VERDİ

        Trabzonspor, kamp süresince 4 hazırlık maçı oynadı. Azerbaycan ekibi Nahçıvan ile oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ikinci hazırlık karşılaşmasında İran temsilcisi Zob Ahan Esfahan’ı 4-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Üçüncü karşılaşmada ise bir diğer İran ekibi Persepolis ile golsüz berabere kalan bordo mavililer, son hazırlık maçında da 1’inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti. Hazırlık maçlarında özellikle genç oyunculara forma şansı tanıyan teknik direktör Fatih Tekke, hem rotasyonları hem de sistemsel denemeleri bu maçlarda test etti.

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        GENÇLER ŞANS BULDU

        Kampta en dikkat çeken gelişmelerden biri, genç oyuncuların antrenman performansları ve hazırlık maçlarındaki cesur oyunları oldu. Alt yapıdan A takıma dahil edilen Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Arda Öztürk ve Taha İnce gibi isimler, kamp sürecinde gösterdikleri istekli performansla teknik heyetin gözüne girmeye çalıştı. Genç oyuncuların sadece fiziksel değil, mental olarak da sahaya olumlu yansıması, takımın derinliği açısından umut verdi.

        TEKKE: KAZANMAKTAN ÖTE GÖRMEK İSTEDİKLERİMİZİ ALDIK

        Kamp süresince oyuncularıyla birebir iletişim kurarak süreci yöneten teknikdDirektör Fatih Tekke, hazırlık maçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuçtan ziyade görmek istediklerimizi sahaya yansıtan bir ekip vardı. Fiziksel ve sistemsel bazı parçaları oturtmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımıza da forma şansı vererek onları hazırlamaya gayret ediyoruz" diyerek süreci değerlendirdi.

        KONDİSYON VE TAKTİK BİR ARADA ÇALIŞILDI

        Erzurum’un yüksek irtifa koşulları sayesinde takım fiziksel dayanıklılık yönünden üst seviyeye taşınırken, antrenmanların önemli kısmı pas temposu, kenar organizasyonları, baskı-çıkış senaryoları ve rakip yarı sahada oyun kurulumu üzerine kurgulandı. Teknik ekip, hazırlık maçlarında sistemsel varyasyonları deneyerek sezon öncesi taktik anlamda da çeşitli alternatifler üzerinde durdu.

        TARAFTARLA 3 KEZ BULUŞULDU

        Trabzonspor, Erzurum kampında taraftarıyla 3 farklı organizasyonda bir araya geldi. Hazırlık maçlarının taraftara kapalı olması nedeniyle bir anlamda taraftarlarının da gönlünü alan bordo mavililerin taraftar buluşmaları yoğun ilgi gördü. Taraftarla, 19, 22 ve 25 Temmuz’da gerçekleşen buluşmalarda yoğun ilgi gören futbolcular, imza dağıtarak taraftarla bolca anı fotoğrafı çektirdi. Kamp alanı önünde sıraya giren onlarca taraftar, çocuklarıyla birlikte oyunculara ulaşmak için uzun süre bekledi. Taraftar buluşmalarında en çok ilgi çeken isimler; kaptan Uğurcan Çakır, Teknik Direktör Fatih Tekke, Anthony Nwakaeme, yeniden takıma dönen Paul Onuachu ile yeni transferler oldu.

        BASINLA BULUŞMA ETKİNLİKLERİ

        Trabzonspor’un Erzurum kampı süresince kulüp yönetimi ve teknik heyet, basın mensuplarıyla birden fazla kez bir araya geldi. Teknik direktör Fatih Tekke, kampın ortasında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirip, kamp süreci ve takımın hazırlık durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kampı ziyaret eden Asbaşkan Zeyyat Kafkas da basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak transfer çalışmaları ve kadro planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan yönetici Murat İskender de basın mensuplarını takımın konakladığı otelde misafir ederek, samimi bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

        SON ANTRENMAN DÖNÜŞ GÜNÜ

        Kamp sürecini tamamlayan Trabzonspor kafilesi, bugün Erzurum'dan ayrılarak yeni sezona hazırlanmak üzere Trabzon’a dönecek. Kampın ardından teknik heyet ve performans departmanı, oyuncu bazlı analizlerle raporlarını oluşturacak.

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