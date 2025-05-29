Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Onvo Antalyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Karadeniz ekibinde Mendy, Cham ve Nwakaeme kart cezasından, Uğurcan Çakır da sakatlığından dolayı alınmadı.
Trabzonspor'un 21 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Serdar Saatçı, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Boran Başkan, Tim Jabol, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Denis Draguş, Danylo Sikan ve Simon Banza.