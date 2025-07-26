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        Haberler Bilgi Spor TRABZONSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE: TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı yayın izle ekranı | TS hazırlık maçı şifresiz izle

        Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle! TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı yayın izle ekranı

        Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Erzurum'daki dördüncü ve son hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi moral depolamak isteyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle ekranı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. TS hazırlık maçı şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. İşte, TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:58
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        • 1

          Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bordo-mavili ekip, oynadığı ilk üç hazırlık maçında Nahçıvan’a 3-2 mağlup olurken, ikinci maçta Zob Ahan Esfahan’ı 4-0 mağlup etti. Üçüncü maçta ise Persepolis ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında bu akşam Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Geri sayım sürerken taraftarlar ‘’Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle’’, ‘’TS hazırlık maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalara başladı. İşte, TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı yayın izle ekranı!

        • 2

          TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Trabzonspor-Ümraniyespor maçı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bugün oynanacak ve mücadele saat 17.00’de başlayacak.

        • 3

          TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanacak müsabaka, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak hazırlıklarına Trabzon’da devam edecek.

        • 4

          TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Trabzonspor-Ümraniyespor hazırlık maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 5

          3 HAZIRLIK MAÇI OYNADI

          Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Erzurum kampında bugüne kadar üç hazırlık maçı oynadı.

          İlk maçta Azerbaycan temsilcisi Nahçıvan’a 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ikinci maçta İran ekibi Zob Ahan Esfahan karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Üçüncü ve son oynanan mücadelede ise bir diğer İran temsilcisi Persepolis ile golsüz berabere kaldı.

        • 6

          TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

          Uydu Adı: Türksat 4A (42°E)

          Frekans: 11.958

          Polarizasyon: V

          Sembol: 27500

          FEC: 5/6

          Uydu Adı: TÜRKSAT 3A (42°E)

          Frekans: 11.096

          Polarizasyon: H

          Sembol: 30000

          FEC: 5/6

        • 7

          Digiturk: 86

          D-Smart: 86

          Tivibu: 85

          Kablo TV: 911

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