Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle! TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı yayın izle ekranı
Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Erzurum'daki dördüncü ve son hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi moral depolamak isteyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle ekranı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. TS hazırlık maçı şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. İşte, TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle linki...
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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bordo-mavili ekip, oynadığı ilk üç hazırlık maçında Nahçıvan’a 3-2 mağlup olurken, ikinci maçta Zob Ahan Esfahan’ı 4-0 mağlup etti. Üçüncü maçta ise Persepolis ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında bu akşam Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Geri sayım sürerken taraftarlar ‘’Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle’’, ‘’TS hazırlık maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalara başladı. İşte, TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı yayın izle ekranı!
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TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Ümraniyespor maçı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bugün oynanacak ve mücadele saat 17.00’de başlayacak.
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TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanacak müsabaka, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak hazırlıklarına Trabzon’da devam edecek.
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TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Trabzonspor-Ümraniyespor hazırlık maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
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3 HAZIRLIK MAÇI OYNADI
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Erzurum kampında bugüne kadar üç hazırlık maçı oynadı.
İlk maçta Azerbaycan temsilcisi Nahçıvan’a 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ikinci maçta İran ekibi Zob Ahan Esfahan karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Üçüncü ve son oynanan mücadelede ise bir diğer İran temsilcisi Persepolis ile golsüz berabere kaldı.
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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Uydu Adı: Türksat 4A (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6
Uydu Adı: TÜRKSAT 3A (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol: 30000
FEC: 5/6
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