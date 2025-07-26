Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bordo-mavili ekip, oynadığı ilk üç hazırlık maçında Nahçıvan’a 3-2 mağlup olurken, ikinci maçta Zob Ahan Esfahan’ı 4-0 mağlup etti. Üçüncü maçta ise Persepolis ile golsüz berabere kaldı. Trabzonspor, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında bu akşam Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Geri sayım sürerken taraftarlar ‘’Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı izle’’, ‘’TS hazırlık maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalara başladı. İşte, TRT Spor ile Trabzonspor-Ümraniyespor maçı canlı yayın izle ekranı!