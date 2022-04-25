Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri için bordo-mavili taraftarlar, saatler öncesinden kuyruk oluşturdu.
EN UCUZ BİLET 500 TL!
Şampiyonluk maçı öncesi bilet fiyatlarının VIP Platinum 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı tribün 2 bin lira, Doğu tribün 1.250 lira, Fırtına tribün 750 lira ve kale arkasının 500 lira olduğu kaydedildi.
Trabzonspor Kulübünün, Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklaması üzerine bordo-mavili taraftarlar, sabah erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesine geldi. Gişe önünde kuyruk oluşturan taraftarlar, karşılaşmayı tribünlerden izleyebilmek için bilet alabilecekleri saati bekledi.
"ÇOK ÖZLEDİĞİMİZ BİR ŞAMPİYONLUK"
Sürmene ilçesinden gelen Orhan Ateş, AA muhabirine, yıllardan beri Trabzonspor'u desteklediğini belirterek, "Çok heyecanlıyız. Biletleri bekliyoruz, bilet alacağız. 1976'dan beri Trabzonspor'un şampiyonluklarını gördüm. O günden bugüne Trabzonspor'un peşindeyiz, bizim gururumuz, heyecanlıyız, çok özlediğimiz bir şampiyonluk. Sabah namazından beri bilet almak için bekliyoruz." dedi.
Sadece şampiyon olacağı için değil her zaman Trabzonspor'u desteklediğini dile getiren bedensel engelli Fatma Büşra Çiçek de bordo-mavili takım için bilet gişesinde daima beklediklerini söyledi. Çiçek, sabah 07.00'den itibaren bilet almak için beklediğini anlatarak, "Biz 7'den 70'e değil daha anne karnından başlayıp mezara kadar da bu sevgiyi yaşıyoruz. Şu an gerçekten tüylerim diken diken, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hayırlısıyla inşallah bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Bedensel engelli arkadaşının da saat 04.00'ten itibaren bilet almak için beklediğini ifade eden Çiçek, Trabzonspor yönetiminin engelli taraftarlar için kolaylık sağlamasını istedi.
Araklı ilçesinden gelen Hami Bilgin, sahurdan itibaren bilet için gişede beklediğini kaydederek, bordo-mavi takıma olan sevgisini anlattı.
32 yaşındaki Bilgin, ilk kez Trabzonspor'un şampiyonluğunu göreceği için duyduğu heyecan ve gururu dile getirerek, Trabzon ve taraftarlara bu mutluluğu yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara teşekkür etti.
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